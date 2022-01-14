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Kış turizmi patladı, rezervasyon oranı yüzde 70 oldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, sömestir öncesi otellerdeki rezervasyon oranı, yüzde 70 oldu. Otel müdürü Murat Pınarcı, yaklaşık 10 günleri daha olduğunu, satışları kapatacaklarını söyledi.

14.01.2022 - 12:27 | | DHA
Kış turizmi patladı, rezervasyon oranı yüzde 70 oldu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan, 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'daki otellerde, sömestir için rezervasyon kabulüne başlandı. Gelecek hafta sonu başlayacak olan sömestir öncesi otellerdeki rezervasyon oranı, yüzde 70’e ulaştı. Sömestirde yüzde 100 doluluk olması beklenen otellerde hazırlıklar ise sürdürülüyor.

Kış turizmi patladı, rezervasyon oranı yüzde 70 oldu

Uludağ’da otel müdürü Murat Pınarcı, "Güzel bir kar yağışı var. Yılbaşı gayet güzel geçti. Beklediğimiz gibi geçti. Sömestir öncesi yüzde 70 doluluk oranına ulaştık. Yaklaşık 10 günümüz daha var. Hava durumu, bu haftayı soğuk ve kar yağışlı olarak gösteriyor. Bu kar sömestiri çıkarır. Sömestirde kişi başı 3 bin 500 liradan satış yaptık. Sömestir için yer ayırmak isteyenlerin acele etmesi gerek çünkü kısıtlı sayıda yerimiz kaldı. Son günlerde rezervasyonlar daha çok düşüyor. Yakında satışları kapatırız" dedi.

Kış turizmi patladı, rezervasyon oranı yüzde 70 oldu

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