Kış geldi! Meteoroloji'den son dakika yağmur ve şiddetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı. Vatandaşlar Taksim ve Beyazıt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanırken, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından, megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı.

Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17