Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu bildirdi.
13.11.2021 - 14:07 | | AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan birinin kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.