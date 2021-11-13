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Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu bildirdi.

13.11.2021 - 14:07 | | AA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan birinin kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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