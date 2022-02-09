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Kırmızı bültenle aranıyordu! Rustam Muminov İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, vize danışmanlık şirketi adı altında vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında ülkesinde kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Rustam Muminov da yer alıyor.

09.02.2022 - 13:13 | | Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Kırmızı bültenle aranıyordu! Rustam Muminov İstanbul'da yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, vize danışmanlık şirketi adı altında dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Şebekeye yönelik altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyon düzenlendi. Baskınlarda Almanya ve İtalya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkeleri için vize danışmanlık hizmeti veren özel şirketlerin logo ve internet sitelerini taklit ederek sahte vize hizmeti sağlayan şebeke üyesi 4 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Özbekistan tarafından kırmızı bültenle aranan Rustam Muminov'un da olduğu öğrenildi.

Özbek asıllı Rustam Muminov ile aynı soruşturmada yakalanan 3 kişi polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Muminov ve adı açıklanmayan bir şüpheli “dolandırıcılık” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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