Kırklareli'nden bir acı haber daha! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli’nde dün yaşanan sel felaketinde Longoz Ormanlarında bulunan bungalov evler sürüklenmişti. Bungalov evlerle beraber ormanlık alana vuran selle beraber çok sayıda tomrukta sürüklendi. Taşkın ve sel suları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken bu sabah ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Kayıp 3 kişinin ise aranması sürüyor. Aramalar geceden sabah saatlerine kadar aralıksız sürerek aramaların 2. Gününde de ekipler ayakta, selde kaybolan 3 kişinin bulunması için canla başla çalışmalarına devam ediyor.

DEV TOMRUKLAR BUNGALOV EVLERİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Bölgeye selle ve taşkınlarla beraber çok sayıda dev tomrukta sürüklendi. Tomrukların bungalov evleri metrelerce sürükledi ve yer yer evleri parçaladığı da gözlendi. Ekipleri sudaki arama ve çalışmalarının yanı sıra kayıp vatandaşların altında kalabileceği olasılığına karşı tomrukların aralarında da aramaların yoğunlaştığı gözlendi.

310 KİŞİLİK EKİPLE DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalara ilişkin, “Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi…” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA DUYURDU: KIRKLARELİ’NDEKİ SELDE DOKTOR VE EŞİ DE KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir” dedi.

Kırklareli’nde meydana gelen sel sonrasında bu sabah 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, toplamda ölü sayısı 3’e yükseldi. Kayıp 3 kişinin araması ise sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından bir açıklama yaparak, selde bir doktorunda eşi ile kayıp olduğunu duyurdu.

“Arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için aramalar sürüyor”

Bakan Koca açıklamasında, “310 kişilik ekiple devam ediyor Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur” ifadelerini kullandı.