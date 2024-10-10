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Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi!

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri ile üretim alanları denetlendi.

10.10.2024 - 15:46 | | İHA
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi!

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince, gıda işletmeleri ve üretim alanları denetlendi. Üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerine yapılan denetimde, gıda ürünlerinin hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda denetimlerinin devam ettiğini belirterek halk sağlığını korumaya çalıştıklarını söyledi.

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