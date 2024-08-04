Kırıkkale'de ücretsiz film gösterimleri başladı

Kırıkkale Belediyesi, sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek "Sinema Günleri" projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın öncülüğünde başlatılan bu projeyle, her Cuma ve Cumartesi günü düzenlenen ücretsiz film gösterimleri ile vatandaşlar, sinema keyfini doyasıya yaşıyor. Farklı film seçenekleri ile gerçekleşen etkinlik, çocuklar ve aileler için özel olarak planlandı. Gündüz seanslarında animasyon ve çocuk filmleri yer alırken, akşam seansları gençler ve yetişkinler için popüler filmlerle dolu olacak.

Etkinlikler, Büyükşehir Parkı'nda düzenleniyor ve ilk gösterim büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar, film keyfi yaparken aynı zamanda belediyenin sunduğu ücretsiz ikramlardan da faydalandı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kırıkkale Sinema Günleri'nin ilkini gerçekleştirdik. Artık her Cuma ve Cumartesi günü hemşerilerimize ücretsiz olarak bu hizmeti sunacağız. Hem çocuklarımız hem de yetişkinler için iki seans halinde düzenleyeceğimiz etkinlikler, büyük bir ilgi görüyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

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