Kilis'te Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı

Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine, gerebiçin Kilis'e özgü bayram tatlısı olduğunu söyledi.

Gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini belirten Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 250 derece fırında 10 dakika pişiyoruz." dedi.,

Evlerde de gerebiçin yapıldığını anlatan Arslan, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." diye konuştu.