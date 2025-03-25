GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKilis'te Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı
HaberlerGündem Haberleri Kilis'te Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı

25.03.2025 - 15:15Güncellenme Tarihi:
Kilis'te Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı.

Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine, gerebiçin Kilis'e özgü bayram tatlısı olduğunu söyledi.

Gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini belirten Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 250 derece fırında 10 dakika pişiyoruz." dedi.,

Kiliste Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı

Evlerde de gerebiçin yapıldığını anlatan Arslan, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." diye konuştu.

Güncel Haberler

Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu! Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı
#Gündem

Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu! Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı

Meteoroloji bayram havasını açıkladı! 'Bayramda yurt genelinde hava yağışlı olacak'
#Gündem

Meteoroloji bayram havasını açıkladı! 'Bayramda yurt genelinde hava yağışlı olacak'

Bursa'da sınıf başkanı olan öğrenci sözünü tuttu, Bakan Tekin'i okula getirmeyi başardı
#Gündem

Bursa'da sınıf başkanı olan öğrenci sözünü tuttu, Bakan Tekin'i okula getirmeyi başardı