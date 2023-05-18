Kılıçdaroğlu: Terör örgütleriyle masaya oturmayacağım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ben karşımda daha mert daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Milletimizi çaresizlik içinde iftira ile aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadılar. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden memnuniyetsizliğini gayet açık bir görüş ortaya koydu.

Şunu da açık yüreklilikle ifade edeyim biz de sizin mesajlarınızı aldık. Tüm tutanaklar elimizdedir tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK'ya gerekli itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MASAYA OTURMAYACAĞIM

Buradan açık ilan ediyorum; ben terör örgütleri ile masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım.

Buradan ilan ediyorum; ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım... Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim...

28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek ahlaki, vicdani görevidir. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Niyetim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza gelsin. Vatanını seven sandığa gelsin.