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Kiev’de bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldı.

25.02.2022 - 19:25 | | İHA
Kiev’de bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Türk vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıkladı. Türkiye’den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna’da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev’den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye'ye, İstanbul’a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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