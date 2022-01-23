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'Kerziban' cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Antalya'nın Serik ilçesinde 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğüne yönelik itirafın ardından gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

23.01.2022 - 14:57 | | Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
'Kerziban' cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsne D. tarafından boğularak öldürüldüğünü sonra cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsne D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazırtepe mevkiinde gösterdiği, Hüsne D.'nin oğluna ait ağıl ve arazide yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve yanık battaniye parçası bulundu. Polis, cesedin bölgeye getirilirken kullanıldığı iddia edilen motosiklet arkasına takılan tekerlekli sepette inceleme yaptı.

GÖZALTI 5'E YÜKSELDİ

Polis, cinayetle ilgili dün 1  kişiyi daha gözaltına aldı. Adı açıklanmayan kişiyle beraber gözaltındakilerin sayısı 5'e ulaştı. Şüphelilerden Hüsne D., dün saat 24.00 sıralarında polis tarafından Serik Merkez Mahallesi'nde bulunan ve cinayetin işlendiği iddia edilen evine getirildi. Hüsne D., evde cinayetle ilgili yer gösterme yaptı. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Serik'te hakim karşısına çıkartılacak.

 

 

 

 

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