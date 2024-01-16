Kendini 'jandarma' olarak tanıtıp 1,5 milyon TL'lik altın çaldı

İlçeye bağlı Aşağıkayı köyünde yalnız yaşayan Hatice Karaca, telefonla kendisini arayıp, 'jandarma' olarak tanıtan ve daha sonra taksi ile eve gelen kişiye fotoğraflarını çekmesi için altınlarını verdi. İddiaya göre; evden altınları alıp, çıkan şüpheli, geldiği taksici Yakup Kurt'un kendisini durdurması için elinden telefonu alıp, yere fırlatarak kaçtı. Bunun üzerine ihbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'ÇOK ALTIN VARDI'

Hatice Karaca, telefonda arayan kişinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir cinayet olduğunu söylediğini belirterek, "Arayan kişi, 'Ölen kişinin altınlarını çalmışlar. Öldüren kişileri yakaladık. Sizin isminizi söyledi. Eve gelip, altınların fotoğrafını çekeceğiz' dedi. Ben de 'Altınım falan yok' dedim ama yine gelmiş. Bir de tanıdık taksiciyle gelmiş. Sonra altınları alıp, kaçtı. 10 gremse, 10 bilezik, 10 çeyrek altın, 13 yarım altın ve 10 cumhuriyet altını vardı, çok altın vardı" dedi.

'BUGÜN 3 KİŞİYİ DAHA ARAMIŞLAR'

Haberin Devamı

Aşağıkayı köyü muhtarı Ersin Çoğalmış da "Bugün 3 vatandaşı aramışlar. Hepsine de aynı senaryoyu anlatmışlar. Vatandaşlar, durumu bana söyledi. Ben de dikkatli olmaları konusunda köy halkını uyardım ama maalesef o esnada 4'üncü kişi olarak Hatice Karaca'yı aramışlar. Ama ona engel olamadık. Hırsız 1,5 milyon TL değerindeki altını çalarak kaçmış. Yetkililer ile her yerde arıyoruz" diye konuştu.