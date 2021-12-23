GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'
HaberlerGündem Haberleri Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'
ABONE OL

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Bursa’da yolda yürürken tanımadığı Ali Şeker'i (54), tekme, yumruk ve kemerle döverek öldüren Ferhat Saka'nın (35) yargılanmasına devam edildi. Ali Şeker'i kendisine küfrettiği için dövdüğünü belirtip, "Akli melekelerim yerinde değil. Amacım öldürmek değildi" diyen Ferhat Saka, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

23.12.2021 - 11:49 | | Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)
Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta içki içen Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürüdü. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler sonucu yere düşen Şeker'e, bu kez kemeriyle vurdu. Saka'nın, Şeker'e saldırıp, yerde kemerle vurma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yaralanan Ali Şeker, olayın arrdından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 3 gün tedavi edilen Şeker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kemerli vahşette kan donduran savunma Akli melekelerim yerinde değil

YANINA YAKLAŞTIM KÜFRETTİ

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Ferhat Saka, daha önce yapılan yargılamalarda, yolda yürürken kendisine küfreden Ali Şeker'i tanımadığını söyleyerek, "Benim, akli melekelerim yerinde değil. Olay akşamı yürürken bana küfredince aramızda kavga çıktı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Sizin karşısında, böyle bir suçtan bulunmaktan utanıyorum" dedi.

Kemerli vahşette kan donduran savunma Akli melekelerim yerinde değil

İFADESİNİ TEKRARLADI

Ferhat Saka'nın karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada, önceki ifadelerini tekrarlayan Saka, "Bana küfrettiği için kavga ettik. Kendimi savunmak istedim. Amacı onu öldürmek değildi" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ferhat Saka'yı, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

 

GÜNCEL HABERLER

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

FETÖ'nün 'Adana bölge abisi' yakalandı

FETÖ'nün 'Adana bölge abisi' yakalandı

Merkez Bankası 23 Aralık dolar ve euro kur seviyesini açıkladı

Merkez Bankası 23 Aralık dolar ve euro kur seviyesini açıkladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Kemerli vahşette kan donduran savunma! 'Akli melekelerim yerinde değil'

Sıradaki Haber
23 aralık 2021 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları: Bugün gram altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram kaç TL?

23 aralık 2021 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları: Bugün gram altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram kaç TL?

Sıradaki Haber
Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacak

Sıradaki Haber
Maaşlarla ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor resmen değişti...

Maaşlarla ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor resmen değişti...

Sıradaki Haber