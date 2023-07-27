Kemer'deki orman yangını 4'üncü gününde! Tiryaki: Yerleşim yerleri tehlike altında değil

Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4'üncü gününde de sürüyor. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü. Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti. Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu.

TİRYAKİ: YERLEŞİM YERLERİ TEHLİKE ALTINDA DEĞİL

Tarım ve orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki 3. gününe giren Antalya Kemer'deki yangında son durumu açıkladı. Tiryaki yaptığı açıklamada, "Yerleşim yerleri tehlike altında değil. Bölgedeki alevler bir vadi arasında sıkıştırldı." ifadelerini kullandı.

YANGIN İHA İLE TAKİP EDİLİYOR

Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27,8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü. Rüzgarın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede rüzgar hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı. Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi ile söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu için insansız hava aracı da kullanıldı. İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor.

AÇILAN YOLLARIN BİRLEŞMESİYLE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Yangının ilk gününde alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Topografya nedeniyle karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi. Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışması yapan personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünün kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlanıyor.