Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile ülke genelinde 140 kaymakam ataması yapıldı. Kocaeli'de de Başiskele ve Karamürsel ilçelerine yeni kaymakamlar atandı. Kararnameye göre, İstanbul Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Kaymakamı olarak atandı.

Kemal İnan kimdir, Karamürsel Kaymakamı olan Kemal İnan nereli?

Kaymakam Kemal İnan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne giren İnan, 1991 yılında bu bölümden mezun oldu. Kariyerine 1992 yılında Şanlıurfa Kaymakam Adayı olarak başlayan Kemal İnan, mesleğinde çeşitli görevlerde bulundu. İstanbul Avcılar'da kaymakamlık yapıyordu.