Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 4 ölü

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile ile kazaya müdahale etmek için yola çıkan 4 kişilik ekip Nalınlar Mahallesindeki orman deposuna bir kilometre kala kaza geçirdi. Sürücüsünün henüz belli olmadığı itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli (şoför) Aydın Doğru, itfaiye destek personeli (şoför) Yunus Akşit hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.