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Kazada yan yatan otomobilde mahsur kalan 2 arkadaş o anları görüntüledi

13.04.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde TIR’a çarpan otomobil dereye devrildi. Yan yatan otomobilde mahsur kalan sürücü ile yanındaki arkadaşı o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaza, dün Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi’nde meydana geldi. Cengizhan Gündoğdu’nun kontrolünü yitirdiği 34 UG 3390 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 54 NG 130 plakalı TIR’a çarparak yol kenarındaki dereye yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücü ve yanındaki arkadaşı Enes Alkaş otomobilden çıkarıldı.

Öte yandan, Gündoğdu ve Alkaş otomobilin içinde mahsur kaldığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin içinde üst üste duran iki arkadaşın diyalogları yer aldı. 

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