Kayseri'deki provokasyona 474 gözaltı... Bakan Yerlikaya: Millete komplo kuran karşılığını görecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri’de meydana gelen olayların ardından ülke genelinde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştiğini, 474 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.
Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285 ’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.
Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir.