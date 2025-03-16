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Kayseri'de araba ile çarpışan akülü araçtaki engelli kişi öldü

16.03.2025 - 17:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kayseri'de araba ile çarpışan akülü araçtaki engelli kişi öldü

 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan akülü araçtaki engelli kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yolun karışına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan engelli bir vatandaşın kullandığı akülü araç ile çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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