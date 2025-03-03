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Kayseri'de 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu

03.03.2025 - 16:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kayseri'de 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6 aylık bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

TOKİ Demokrasi Mahallesi Sinan Kümeevleri'ndeki evde, 6 aylık kız çocuğu E.D'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne M.D, bebeği motosikletiyle TOKİ Aile Sağlığı Merkezine götürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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