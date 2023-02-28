Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28.02.2023 - 18:23 |
AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-02-28
Saat:18:16:38 TSİ
Enlem:38.721 N
Boylam:35.291 E
Derinlik:7 km
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