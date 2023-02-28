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Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.02.2023 - 18:23 |
Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

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    Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem

    Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem