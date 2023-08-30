Kayıp Berzeg'in köpeği 74 gün sonra eve döndü! 'O kadar uzun süre temiz kalması ilginç'

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrelik alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLDİ, 40 ARACIN SÜRÜCÜSÜ SORGULANDI

Teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, Korhan Berzeg olduğu söylenen 2 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin, Berzeg ile benzerlik gösteren, aynı kıyafeti giyen ve yanlarında köpekleri olan farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.

MİT'in de katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelendi. Savcılık, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı. Berzeg'in kaybolduğu gün, bölgeden geçen 40 aracın sürücüleri de sorgulandı. Berzeg'in takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi.

74 GÜN SONRA SAĞLIKLI VE BAKIMLI HALDE EVE DÖNDÜ

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg'in evinden birlikte ayrıldığı Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra, dün, evine döndü. Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeg'lerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina'yı görenlerin ihbarı üzerine, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman olay yerine gitti. Erman'ın evine gittiği Berzeglerin aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince, Berzeg'in eşi Angela Berzeg'e haber verildi. Angela Berzeg, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükada'daki evinden Armutlu Mahallesi'ne gelip, köpeği teslim aldı.

KÖPEĞİN ALIKONULDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

74 gün sonra dönen Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Köpeğin yakın bir bölgede alıkonulduğu ihtimali üzerinde durulurken, bırakıldığı ya da kaçtığı da değerlendiriliyor.

Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden yola çıkan ekipler, Korhan Berzeg'i bulmak için yeni bir yol haritası oluşturacak. Köpek eğitim uzmanlarından destek alan arama kurtarma ekipleri, köpek Tina’nın kendilerini, sahibi Korhan Berzeg'in yanına götürmesi için çalışma yürütüyor.

YENİDEN KEŞİF YAPILDI

Berzeg'i arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde bu yönde yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri, Tina'yı da yanlarına alarak, kısıtlı sayıdaki personelle yakın bölgede keşif çalışması gerçekleştirdi. Uzmanlardan alınacak tavsiye ve bilgilerin ardından Tina'nın da arama çalışmalarında aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenildi. Bu arada jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü araştırıyor.

Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, Armutlu Mahallesi'ndeki evinin yakınlarındaki yüksek bir bölgede olabileceği ihbarı üzerine daha önce arama yapılan ve sonuç alınamayan bölge de yeniden taranacak.

'O KADAR UZUN SÜREDE KÖPEĞİN TEMİZ OLMASI İLGİNÇ'

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Yalçın, Gönen'de kaybolduktan 74 gün sonra eve geri dönen Tina isimli Doberman cinsi köpeğin kilo kaybı yaşamaması ve tüylerinin temiz olmasının ilginç olduğunu söyledi. Bu kadar sürede doğayla baş başa kalan köpeğin bu kadar bakımlı şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyleyen Yalçın, "Köpekler sadık hayvanlardır. Doberman ırkı köpeklerin koruyucu özelliği çok fazladır. Köpeğin bu kadar temiz şekilde geri dönmesi akıllara, 'alıkonulmuş olması veya saklandığı yerden kaçması' ihtimalini getiriyor. Köpekler doğada uzun süre kalabilir. Özel eğitim görmüş olan Doberman ırkı bu köpek, ilk zamanlar sahibinin yerini birilerine göstermek istemiş olabilir ancak 74 gün uzun bir süreç olduğu için unutmuş olabilir ama yerini gösterebilir de. Böyle bir durum da var" dedi.

TİNA'YA KAN VE DIŞKI TAHLİLİ YAPILACAK



Savcılık talimatıyla Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği tarafından Tina'nın dışkısı analiz edilmek üzere alınıp özel bir kutuya konuldu. Gaita testi yapılıp, Tina'nın, ne ile ve nasıl beslendiği, vücudunda herhangi bir yabancı madde olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kan tahlili de yapılacak. Yapılacak tahlillerle Tina'nın ormanda doğada mı kaldığı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğunun ön bilgisine ulaşılacak.

TİNA'NIN TASMASI KONTROL EDİLİYOR

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Korhan Berzeg'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelerek incelemede bulundu. Berzeg'in dün evine dönen köpeği Tina'nın fotoğraflarını çeken ekipler, tasma üzerinde de incelemelerde bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİNE BAŞVURULACAK

Öte yandan Doberman cinsi köpek Tina'nın 28 Ağustos gecesi Armutlu Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Sarıköy Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, dün sabah ise Armutlu Mahallesi'nde mahalleli tarafından görüldüğü öğrenildi.

Köpeğin geçtiği güzergahın güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görgü tanığı 5 kişi ifadelerine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına çağırıldı.