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Kastamonu'yu saÄŸanak vurdu: Sanayi bölgesinde üretim durduruldu

29.05.2025 - 17:34GÃ¼ncellenme Tarihi:

Kaynak: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)

Kastamonu'yu saÄŸanak vurdu: Sanayi bölgesinde üretim durduruldu

Kastamonu'nun Tosya ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi. Tosya Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde meydana gelen su baskÄ±nlarÄ± nedeniyle Ã¼retim durduruldu.Â

Tosya ilÃ§esinde Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak etkili oldu. Ä°lÃ§e genelinde etkili olan saÄŸanak, Tosya Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde olumsuzluklara yol aÃ§tÄ±. Yollarda su birikintileri oluÅŸurken, pek Ã§ok fabrikada su baskÄ±nlarÄ± meydana geldi. Tosya Belediyesi ekipleri, fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Tosya Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki iÅŸletmelerin Ã¼retimi durduruldu. Sanayi bÃ¶lgesindeki bir tekstil fabrikasÄ±nda da su seviyesi yaklaÅŸÄ±k 30 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar, Ã¼rÃ¼nleri su baskÄ±nÄ±ndan korumak iÃ§in uÄŸraÅŸ verdi.

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