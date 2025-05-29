Tosya ilÃ§esinde Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak etkili oldu. Ä°lÃ§e genelinde etkili olan saÄŸanak, Tosya Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde olumsuzluklara yol aÃ§tÄ±. Yollarda su birikintileri oluÅŸurken, pek Ã§ok fabrikada su baskÄ±nlarÄ± meydana geldi. Tosya Belediyesi ekipleri, fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Tosya Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki iÅŸletmelerin Ã¼retimi durduruldu. Sanayi bÃ¶lgesindeki bir tekstil fabrikasÄ±nda da su seviyesi yaklaÅŸÄ±k 30 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar, Ã¼rÃ¼nleri su baskÄ±nÄ±ndan korumak iÃ§in uÄŸraÅŸ verdi.