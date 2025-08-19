Kastamonu'da kuraklık alarmı! Yüzde 24'e geriledi
19.08.2025 - 13:01Güncellenme Tarihi:
Kastamonu il merkezinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 24'e düştü. Büyük bir kısmı kuruyan baraj gölü havadan görüntülendi.
Kastamonu'da yaz mevsiminde yüksek sıcaklık ve yağışların mevsim normallerinin altında etkili olması sebebiyle kuraklık yaşanıyor.
Yaşanan kuraklık sebebiyle Kastamonu il merkezinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan barajda, su seviyesi yüzde 24'e düştü.
Su seviyesinin düşmesi sebebiyle 23 milyon metreküp toplam kapasiteye sahip barajın havzasının büyük bir kısmı ise kurudu. Havadan çekilen görüntüler, kuraklığın barajdaki etkisini gözler önüne serdi.