Kastamonu'da kaybolan anne ve oğuldan acı haber! Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor.