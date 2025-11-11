GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu'da kaybolan anne ve oğuldan acı haber! Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu'da kaybolan anne ve oğuldan acı haber! Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğuldan acı haber! Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu

11.11.2025 - 13:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA - AA

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğuldan acı haber! Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'ya ait olduğu belirlenen ceset bir şelale yatağında bulundu.

Haberin Devamı

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.

Kastamonuda kaybolan anne ve oğuldan acı haber Osman Helvacının cansız bedeni bulundu

Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

İLGİLİ HABER

Kastamonu'da acılı baba ilk defa konuştu: 'Sadece öfke kontrolü sorunu vardı'
Kastamonu'da acılı baba ilk defa konuştu: 'Sadece öfke kontrolü sorunu vardı'

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonuda kaybolan anne ve oğuldan acı haber Osman Helvacının cansız bedeni bulundu

 

Güncel Haberler

Artvinli usta 25 yıldır yaptıklarını evde saklıyor, hayali müze kurmak!
#Gündem

Artvinli usta 25 yıldır yaptıklarını evde saklıyor, hayali müze kurmak!

Sivas’ta 4 asırlık sır ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi
#Gündem

Sivas’ta 4 asırlık sır ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğuldan acı haber! Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu
#Gündem

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğuldan acı haber! Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu