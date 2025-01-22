Kartalkaya'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Türkiye’nin gözde kış tatil merkezi Bolu Kartalkaya’daki 12 katlı Grand Kartal Otel’de şafak vakti 03.21’de yangın çıktı. Otelin 4’üncü katındaki restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, dışı ahşap kaplama olan otelde kısa sürede büyüdü. Otelde konaklayan 238 tatilci ve otel çalışanları alev ve dumanlar arasında mahsur kaldı. Otomatik kapılar kilitlendi, çıkış yolu bulamayan tatilciler, camları kırarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Çoğu kişi odalarının pencerelerine çıkarak yardım istedi. Bazıları camdan çarşaf sarkıtarak canını kurtarmaya çalıştı. Bölgedeki diğer otellerde kalanlar yangında mahsur kalanların yardımına koşarken, yangını da haber verdi.

10 SAAT BOYUNCA YANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara’dan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İlk ekip yangından 45 dakika sonra bölgeye vardı. AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil ekipleri de bölgeye gönderildi. Yaklaşık 460 kişilik ekip, 10 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları başladı. “Her an çökebilir” uyarısının yapıldığı otelde, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tek tek odalara girerek mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yangından saatler sonra girilen odalarda ölenlerle karşılaşıldı.

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76 KİŞİ CAN VERDİ

Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çok sayıda aile çocuklarıyla tatil amaçlı otelde kalıyordu. Yangında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 76 kişi yanarak, dumanda boğularak veya can havliyle kendisini kurtarmak için pencerelerden atlayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 51 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Otelden kurtarılan diğer tatilciler ise bölgede bulunan diğer otellere yerleştirildi. Ailesi, yakını yanan otelde kalanlar bölgeye akın etti. Gözyaşları içerisinde yakınlarında haber almayı bekledi. Saatlerce yakınlarından haber alamayanlar sinir krizleri geçirdi.

DAKİKA DAKİKA FACİA

- İlk ihbar saat 03.21’de alındı.

- İlk müdahale saat 04.06’da yapıldı.

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- Yangına müdahale çalışmalarına AFAD, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK’lar, Bolu Belediyesi olmak üzere 156 araç ve 428 personel ile Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli’den itfaiye ve su tankeri katıldı.

- Arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer aldı.

- Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle alevlere müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi.

MERDİVEN VARDI AMA ULAŞAMADILAR

Çok sayıda otel olan Kartalkaya’da itfaiye aracı ve itfaiye biriminin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık 2 bin yataklı lüks otellerin konumlandığı bölgede, hiçbir itfaiye biriminin bulunmaması dikkat çekti. Yangın çıkan Grand Kartal Oteli’nde 2 yangın merdiveni vardı. Ancak ikisi de otelin iç kısmında bulunuyordu. Normal şartlarda otelin dışında olması gereken yangın merdivenleri standartlara uygun değildi. Alevler yangın merdivenlerinin olduğu bölümleri de kapladı. Kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı.

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YANGIN ALARMI ÇALIŞMADI

Otelde yangın alarmı ve duman sensörlerinin çalışmadığı belirlendi. Bu nedenle çoğu kişi yangına uykularında yakalandı. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapılarının da standartlara uygun olmadığı belirlendi. Mevzuata göre her kat için en az 2 acil çıkış alanı olması gerekirken, otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı da bulunmadığı kaydedildi.

6 SAVCI 9 GÖZALTI

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 savcının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu. Bakan Tunç, ayrıca “Soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır” dedi.

GRAND KARTAL OTEL KİMİN

- Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya’da 1978 yılında Kartal Oteli kurdu. İlerleyen senelerde Kartal Otel’in ikinci binası ve ardından da Grand Kartal Otel’i inşa etti. Murtezaoğlu’nun ölümünün ardından otel çocukları tarafından işletmeye devam edildi. Yanan Grand Kartal Oteli’in ise Murtezaoğlu’nun damadı Halit Ergül tarafından işletildiği öğrenildi.

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