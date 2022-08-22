Kartal Dragos Sahili'nde, dÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda sahile yÃ¼zmeye gelenler, denizin yaklaÅŸÄ±k 2 metre derinliÄŸinde el bombasÄ± olduÄŸunu fark etti. Olay yerine deniz polisleri ve sahil gÃ¼venlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± dalgÄ±Ã§larÄ± denizde yer belirleme ve fotoÄŸraflama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. El bombasÄ±, bu sabah SualtÄ± Savunma KomandolarÄ± (SAS) tarafÄ±ndan etkisiz hale getirilerek kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. El bombasÄ± daha sonra incelenmek Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â

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