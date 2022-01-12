GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKars’ta yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu! Uçak seferleri iptal edildi
HaberlerGündem Haberleri Kars’ta yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu! Uçak seferleri iptal edildi
ABONE OL

Kars’ta yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu! Uçak seferleri iptal edildi

Kars'ta yoğun kar yağışı ile sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Uçak seferleri iptal edilirken, traktör taşıyan bir TIR yola devrildi. Yaralanan TIR’ın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

12.01.2022 - 15:29 | | Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)
Kars’ta yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu! Uçak seferleri iptal edildi

Kaza, Kars’ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sis, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Celal Turan'ın (65) direksiyon hakimiyetini kaybettiği  19 ACK 147 plakalı TIR yolun kenarına devrildi.

Kazada, Çorum’dan Iğdır’a götürülen traktör ile TIR’da hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Celal Turan’ı tedavisi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ayrıca yoğun sis nedeniyle Ankara’dan Kars’a saat 09.35’te yapılması planlanan Türk Hava Yollarının (THY) 7090 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’dan saat 11.45’te yapılması planlanan TK2714 sefer sayılışı uçuşu iptal edildi. İstanbul Sabiha Gökçen’den Kars’a saat 10.00’da gelmesi planlanan PEGASUS PC2590 sefer sayılı uçak ise Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine havalimanında bekleyen bazı yolcular kar topu oynadı.

    GÜNCEL HABERLER

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

    AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi?

    AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi?

    Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

    Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

    Sıradaki Haber
    ABD enflasyon verileri! Aralık ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

    ABD enflasyon verileri! Aralık ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

    Sıradaki Haber
    ABD'de enflasyon rakamları açıklandı! İşte altın fiyatlarından ilk tepki...

    ABD'de enflasyon rakamları açıklandı! İşte altın fiyatlarından ilk tepki...

    Sıradaki Haber
    Binlerce işçiye müjdeli haber! Maaşlara zam geldi, yüzde 65...

    Binlerce işçiye müjdeli haber! Maaşlara zam geldi, yüzde 65...

    Sıradaki Haber