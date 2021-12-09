Kars'ta suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheliyi suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına aldı. Bomba arama köpeklerinin de kullandığı aramada şüphelilerin adreslerinde 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait şarjörler ile 3 adet faturasız kurusıkı tabanca, 3 adet dürbün, 2 adet kelepçe, 5 adet el telsizi ve yine silahlara ait toplam 575 adet mühimmat ele geçirildi. El konulan silahlar, kriminal inceleme için Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için karakola götürüldü.