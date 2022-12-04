GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kars’ta kar yağışı etkili oluyor
ABONE OL

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta iki gündür etkili olan yağmur ve sıcak hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.

04.12.2022 - 22:00 | | İHA
Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Sarıkamış’ta yağan kar vatandaşların da yüzünü güldürdü. Özellikle kayak merkezinde bulunan vatandaşlar kar yağışıyla birlikte kayak sezonunun açılacağını belirtti. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken özellikle Kars-Iğdır karayolunda bulunan Hanlar Geçidi ve Kars-Göle karayolunda bulunan Boğatepe Geçidi’nde kar yağışı ile birlikte tipi de etkisini sürdürüyor.

Öte yandan yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    GÜNCEL HABERLER

    Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

    Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi

    OPEC yeni kararını açıkladı! Akaryakıt fiyatları tavan yapabilir

    OPEC yeni kararını açıkladı! Akaryakıt fiyatları tavan yapabilir