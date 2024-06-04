KARNE SOSYAL KULÜP DANIŞMAN GÖRÜŞÜ | Farklı, anlamlı, değişik karne sosyal kulüp danışman öğretmen görüşü örnekleri: Sosyal kulüp karne görüşü

Sosyal kulüp öğretmen karne görüşü örnekleri derledik. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, E-okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne entegre edilen sosyal etkinlik modülü sayesinde, resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin karnelerinde yeni bir başlık yer alacak. İşte farklı, anlamlı, değişik karne sosyal kulüp danışman öğretmen görüşü örnekleri…

KARNE SOSYAL KULÜP DANIŞMAN GÖRÜŞÜ

 Bu yıl öğrencilerimizin sosyal etkinliklere katılımı çok iyiydi.

 Öğrenciler, sportif, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde büyük başarılar gösterdi.

 Katıldığınız etkinlikler, özgüveninizi ve liderlik becerilerinizi geliştirdi.

 Sosyal etkinlikler, işbirliği ve sorumluluk duygularınızı pekiştirdi.

 Karnelerde sosyal etkinlik başlığı altında yer alan başarılarınızdan gurur duyuyorum.

 Gelecekte de bu tür etkinliklere katılımınızın devamını diliyorum.

 Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı dilerim.

SOSYAL KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ

Etkinliklere gösterdiğin ilgi ve katılım, topluluk içinde uyumlu ve etkili bir rol oynamana yardımcı oldu. Teşekkürler!

Haberin Devamı

Sportif faaliyetlerdeki azmin ve başarın, takım ruhunu güçlendirdi. Tebrikler!

Bilimsel etkinliklerdeki yaratıcılığın ve merakın, öğrenme hevesini artırdı. Harika iş çıkardın!

Sanatsal etkinliklerdeki katkıların, estetik anlayışını ve ifade yeteneğini geliştirdi. Çok başarılıydın!

Kültürel etkinliklere katılımın, farklı bakış açıları kazanmanı sağladı. Bravo!

Etkinliklerdeki liderlik yeteneklerin, arkadaşlarına örnek oldu. Gurur duyuyorum!

Sorumluluk alarak gösterdiğin çaba, takım çalışmasını pekiştirdi. Teşekkür ederim!

Sosyal etkinliklerdeki aktif rolün, özgüvenini ve sosyal becerilerini artırdı. Çok iyi iş çıkardın!

Gönüllü çalışmalarındaki özverin, topluma katkıda bulunma bilincini geliştirdi. Harikasın!

Etkinliklerde gösterdiğin işbirliği ve uyum, grup çalışmalarını daha verimli kıldı. Teşekkürler!