Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama! Bu saatler aralığında çalışma yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2. etap asfalt bakım çalışması kapsamında Edirnekapı istikametinde pazar gecesi 02.00'de çalışmaların başlayıp sabah 10.00'da biteceğini bildirdi.
17.08.2022 - 11:43 |
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde '2.Etap Asfalt Bakım Çalışması' yapılacaktır. Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 21.08.2022 Pazar gecesi saat 02.00'de başlayacak; aynı gün sabah saat 10.00’da tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
⚠️⚠️DUYURU ⚠️⚠️ #FatihSultanMehmetKöprüsü’nde "2.Etap Asfalt Bakım Çalışması" yapılacaktır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) August 17, 2022
Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 21.08.2022 Pazar gecesi saat 02.00'de başlayacak; aynı gün sabah saat 10.00’da tamamlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/aLlYIyAc8g