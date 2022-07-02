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Karaköy'de vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı

Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

02.07.2022 - 14:34 | | DHA
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Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapuru iskeleye yanaşmak istedi. Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarptı. Kazada sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaköyde vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Karaköyde vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı

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