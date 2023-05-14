Karadeniz'de oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı.

Erken saatlerde görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini etti. Ardından da pusulalar kontrol edildikten sonra saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Oy verme işleminin yapıldığı bölgelerde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.