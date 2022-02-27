Karadeniz'de güvenlik seviyesini en üst düzeye yükseltti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Karadeniz'deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3'e yükseltilmiştir."AYRINTILAR GELİYOR...
27.02.2022 - 10:49 |
AYRINTILAR GELİYOR...
Rusya, Kiev bölgesinde petrol terminalini hedef aldı!Ukrayna Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, "Petrol terminali, Kiev bölgesindeki Kruchki'de yanıyor. Düşman etrafındaki her şeyi yok etmek istiyor. Gün boyunca, askeri hava alanımıza balistik roketlerden ateş edildi ancak pozisyonu koruduk. Saldırılar şu anda gerçekleşiyor" denildi. Görüntülerde, saldırı sonrası yangın çıktığı görüldü.
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