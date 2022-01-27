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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı.

27.01.2022 - 18:44 | | İHA
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açarak trafiğin akışını sağladı.

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