Karadeniz için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sakarya'dan Artvin'e kadar olan bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Gök gürültülü sağanak yağış zaman zaman 3 gün boyunca yerini kuvvetli sağanak yağışlara da bırakacak. Sıcaklıklar gündüzleri 20-25 derecelerde seyrederken, geceleri 14-17 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.