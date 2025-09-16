GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaradeniz için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor
HaberlerGündem Haberleri Karadeniz için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Karadeniz için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

16.09.2025 - 18:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karadeniz için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karadeniz bölgesinde, önümüzdeki Perşembe-Cumartesi 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, sıcaklıklar geceleri 20 derecenin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sakarya'dan Artvin'e kadar olan bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Gök gürültülü sağanak yağış zaman zaman 3 gün boyunca yerini kuvvetli sağanak yağışlara da bırakacak. Sıcaklıklar gündüzleri 20-25 derecelerde seyrederken, geceleri 14-17 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Güncel Haberler

Erken gelen erken gider endişesi! Balık fiyatına ters etki edecek
#Gündem

Erken gelen erken gider endişesi! Balık fiyatına ters etki edecek

Kayısıya alternatif olarak yetiştirildi, getirisi yüz güldürdü! Kilosu 500 liradan satılıyor
#Gündem

Kayısıya alternatif olarak yetiştirildi, getirisi yüz güldürdü! Kilosu 500 liradan satılıyor

Karadeniz için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor
#Gündem

Karadeniz için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor