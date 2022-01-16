GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKaradeniz gazıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi
HaberlerGündem Haberleri Karadeniz gazıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi
ABONE OL

Karadeniz gazıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.

16.01.2022 - 21:32 |
Karadeniz gazıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi

Bakan Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dönmez Twitter hesabından, doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların işleme tesisine geldiğini gösteren video yayınlayarak, "Geri sayım devam ediyor Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" notunu ekledi.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul Boğaz trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğaz trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Süper Loto sonuçları sorgulama: 16 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 16 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Boğaz trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğaz trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 16 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 16 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Almanya'da DİTİBe bağlı Fatih Camisi kundaklandı

Almanya'da DİTİBe bağlı Fatih Camisi kundaklandı

Sıradaki Haber
Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4 C emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4 C emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

Sıradaki Haber