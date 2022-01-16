Karadeniz gazıyla ilgili sıcak gelişme! Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.
16.01.2022 - 21:32 |
Bakan Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dönmez Twitter hesabından, doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların işleme tesisine geldiğini gösteren video yayınlayarak, "Geri sayım devam ediyor Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" notunu ekledi.
📍 Filyos 🎦— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 16, 2022
Geri sayım devam ediyor… ⏱
Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı.
🗓 Ocak 2022 ➡️ 🎯 2023 pic.twitter.com/3Il1DVZwzF