Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Enerji konusunda yaşanan gelişmelere değinen Dönmez, Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, 2023 Mart'tını işaret etti.

KARADENİZ GAZI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Bakan Dönmez, "4. gemiyi Güney Kore'den aldık. Birbirine özellikleri açısından yakın olmasının daha iyi. Ekibimizin kullanma kabiliyeti gelişir hem de yedek parça açısından rahat edersiniz. Yeni gemi tamamen tam bağımsız bir çift kule. Mavi vatan diye isimlendirdiğimiz sularımızda çalışmaya hazır. Karadeniz doğal gazı 2023 Mart'ta sisteme bağlanacak. Bu gemimizin de nerede faaliyet göstereceğine gelince bakacağız" ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ GAZLARIN TEDARİKİYLE İLGİLİ TEMASLARIMIZ VAR"

Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazarlara gidecek en kısa ve ekonomik yol Türkiye'den geçiyor. Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor. Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. İsmet olsaydı daha büyük bir hatta ihtiyaç vardı. Belki ileride ilave boru hatları gerekebilir. SWAP mekanizmaları var. Bunlar da kullanılabilir. 10 birim alırsanız illa yurtdışına çıkması gerekmez, bunlar da görüşülebilir. Bakalım zaman gösterecek.