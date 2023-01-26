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Kar yok, fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Nevşehir ve çevresinde kuvvetli rüzgar olacağı uyarısında bulunuldu.

26.01.2023 - 18:38 | | İHA
Kar yok, fırtına geliyor

Yapılan açıklamada; “Yapılan son ölçümlere göre; rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklenmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve ya direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını konusunda vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.

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