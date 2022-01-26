Ä°stanbul'da dÃ¼n etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilerlemekte zorluk Ã§eken bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±nÄ± yol kenarlarÄ±na park ederek evlerine gitti. KarayollarÄ± ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kapalÄ± olan yollarÄ±n tamamÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.Â

ARAÃ‡LAR ALINMAYI BEKLÄ°YOR

TEM Otoyolu, HadÄ±mkÃ¶y yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibÃ¼s, kamyonet ve TIR gibi Ã§ok sayÄ±da araÃ§ ise sahipleri tarafÄ±ndan alÄ±nmadÄ±. Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± devriye gezdiÄŸi belediye ekiplerinin ise iÅŸ makineleri ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

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