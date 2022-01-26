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Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TEM ve D-100'de park edilen araçlar alÄ±nmayÄ± bekliyor

Ä°stanbul'da dÃ¼n etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TEM Otoyolu, HadÄ±mkÃ¶y yolu ve D-100 Karayolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri tarafÄ±ndan bÄ±rakÄ±lan Ã¶zel araÃ§, minibÃ¼s, kamyonet ve TIR gibi Ã§ok sayÄ±da araÃ§ alÄ±nmayÄ± bekliyor.Â

26.01.2022 - 07:14 | | Soner HASIRCIOÄžLU - Ä°STANBUL, (DHA)
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TEM ve D-100'de park edilen araçlar alÄ±nmayÄ± bekliyor

Ä°stanbul'da dÃ¼n etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilerlemekte zorluk Ã§eken bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±nÄ± yol kenarlarÄ±na park ederek evlerine gitti. KarayollarÄ± ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kapalÄ± olan yollarÄ±n tamamÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.Â 

ARAÃ‡LAR ALINMAYI BEKLÄ°YOR

TEM Otoyolu, HadÄ±mkÃ¶y yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibÃ¼s, kamyonet ve TIR gibi Ã§ok sayÄ±da araÃ§ ise sahipleri tarafÄ±ndan alÄ±nmadÄ±. Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± devriye gezdiÄŸi belediye ekiplerinin ise iÅŸ makineleri ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â 

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