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Kar yağışı başladı, ekipler harekete geçti! Bolu Dağı'nda...

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama yaptı.

18.02.2022 - 17:10 |
Kar yağışı başladı, ekipler harekete geçti! Bolu Dağı'nda...

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, ulaşımı aksatacak boyuta ulaşmadı. Karayolları ekipleri kar yağışının başlamasıyla, güzergahlarda çalışma yaptı. Kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama yapılarak ulaşımın aksamaması sağlandı. 

Kar yağışı başladı, ekipler harekete geçti Bolu Dağında...

Kar yağışı başladı, ekipler harekete geçti Bolu Dağında...

Kar yağışı başladı, ekipler harekete geçti Bolu Dağında...

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