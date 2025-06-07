Kapadokya’da bayram tatili yoğunluğu! Her yer doldu taştı

Kapadokya bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 70 doluluğa ulaştı. 4 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sıcak hava balonları ve ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken, tarihi mekanları da geziyor.

Aydın’dan Kapadokya’ya gelen Selda Güvenç, “Bu bayramı Kapadokya’da geçirmeye karar verdim. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Balonları izlemeye geldik. Bayramın da herkese sağlık mutluluk getirmesini, barış getirmesini diliyorum. En çok bayramda çocuklar gülsün, bayramı çocuklar hak ediyor” dedi.