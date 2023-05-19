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Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için havalandı.

19.05.2023 - 07:15 | | İHA
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı

Çavuşin'de havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterli pankartlarla havalandı.

Kapadokya bölgesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle havalanan sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin asılı olduğu pankartlar ile bir süre Kapadokya semalarında dolaştı.

Kapadokyada balonlar Türk Bayrakları ile havalandı

Sıcak hava balon pilotu Süleyman İnce'nin yaptığı açıklamada, “Bugün bayraklı uçuşlarımız olacak. Misafirlerimizle beraber gökyüzünde güneşin doğuşunu izleyeceğiz” dedi.

Sıcak hava balon pilotu Bekir Güneş ise yaptığı açıklamada, ”Kapadokya’mızın vazgeçilmezi sıcak hava balonları ile bu güzel anlamlı günde Türk bayrağımız ile uçuyor olmak bizi onurlandırdı. Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize ayrı bir görüntü sunacağımızı umut ediyorum” dedi.

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