GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKamyonette çalıntı ev eşyaları ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı
Haberler Gündem Haberleri Kamyonette çalıntı ev eşyaları ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı
ABONE OL

Kamyonette çalıntı ev eşyaları ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette çalıntı ev eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

15.11.2021 - 09:12 | | DHA
Kamyonette çalıntı ev eşyaları ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

Edremit İlçesi Eski Cami Mahallesi'nde yol kontrolleri yapan polis ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ütü masası, mutfak robotu, perde, muhtelif ev eşyaları ele geçirildi.

Çalınan ev eşyası sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

GÜNCEL HABERLER

Tedavisi bulundu! Yüz binlerce kişiye aşı müjdesi

Tedavisi bulundu! Yüz binlerce kişiye aşı müjdesi

Araba kullanan herkesi kapsıyor! Emniyet kemeri ile ilgili flaş açıklama

Araba kullanan herkesi kapsıyor! Emniyet kemeri ile ilgili flaş açıklama

Teknoloji şirketi halka arzı için talep topluyor

Teknoloji şirketi halka arzı için talep topluyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müslüme bulundu mu? Mersinde kaybolan Müslüme kimdir, Müslüme Yagal olayı!

Müslüme bulundu mu? Mersinde kaybolan Müslüme kimdir, Müslüme Yagal olayı!

Sıradaki Haber
Teknoloji şirketi halka arzı için talep topluyor

Teknoloji şirketi halka arzı için talep topluyor

Sıradaki Haber
Rusya Türkiye sınırında harekete geçti! Kamışlı ve Rakka’ya S-300...

Rusya Türkiye sınırında harekete geçti! Kamışlı ve Rakka’ya S-300...

Sıradaki Haber
Bekçi alımı ne zaman, 2021 başvuru şartları açıklandı mı? JGK ve EGM bekçi alımı başvuruları hakkında merak edilenler…

Bekçi alımı ne zaman, 2021 başvuru şartları açıklandı mı? JGK ve EGM bekçi alımı başvuruları hakkında merak edilenler…

Sıradaki Haber