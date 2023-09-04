Kamu kurumlarında ücret düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre maaşlar;

BOTAŞ ve TPAO’da genel müdürler için 79 bin 584 liradan, diğer personel için 68 bin 478 liradan yüksek, İller Bankası AŞ’de genel müdürler için 71 bin 741 liradan, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 liradan, diğer personel için 57 bin 85 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’de genel müdürler için 70 bin 699 liradan, diğer personel için 57 bin 925 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 58 bin 170 liradan, diğer personel için 45 bin 119 liradan yüksek olmayacak. Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren 19 bin 756 liradan düşük olamayacak. Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek.

Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilecek.