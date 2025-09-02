GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaliteli üzüm üretimiyle örnek bağ! Kilosu 65 lira olarak belirlendi

Kaliteli üzüm üretimiyle örnek bağ! Kilosu 65 lira olarak belirlendi

02.09.2025 - 22:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel, yetiştirdiği üzümlerle çevreye örnek oluyor. Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesi’nde, bağlarını dolu ve diğer doğa olaylarına karşı koruyucu tüllerle kapatan Çepel, 10 dekarlık üzüm bağındaki tüm salkımları ortalama bir kilogram gelecek şekilde hazırladı.

Yetiştirdiği üzümler her yıl Avrupa ülkelerinin sofralarını ve marketlerini ihracatçı firmalar aracılığıyla süslüyor. Fabrikasyon görünümündeki üzümler, alıcı firma tarafından şimdiden kilogramı 65 liradan satın alındı.

Bağlarını iki tür koruma altında yetiştirdiğini belirten Çepel, "Her yıl doğa olaylarına karşı bağımı iki örtü ile koruyorum ve bağın işçiliğini kendim yapıyorum. Yılların deneyimi ile standart salkımlar yetiştirmeyi öğrendim. Üzüm salkımlarım doğrudan kasalara giriyor, ıskarta uğramıyor. Bu yıl piyasaya göre çok iyi fiyata sattım. Kilosu 65 liradan belirlendi, kesim alıcıya bırakıldı. Alıcı ne zaman keserse o zaman hasat yapılacak" dedi.

