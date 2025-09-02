Kaliteli üzüm üretimiyle örnek bağ! Kilosu 65 lira olarak belirlendi

Yetiştirdiği üzümler her yıl Avrupa ülkelerinin sofralarını ve marketlerini ihracatçı firmalar aracılığıyla süslüyor. Fabrikasyon görünümündeki üzümler, alıcı firma tarafından şimdiden kilogramı 65 liradan satın alındı.

Bağlarını iki tür koruma altında yetiştirdiğini belirten Çepel, "Her yıl doğa olaylarına karşı bağımı iki örtü ile koruyorum ve bağın işçiliğini kendim yapıyorum. Yılların deneyimi ile standart salkımlar yetiştirmeyi öğrendim. Üzüm salkımlarım doğrudan kasalara giriyor, ıskarta uğramıyor. Bu yıl piyasaya göre çok iyi fiyata sattım. Kilosu 65 liradan belirlendi, kesim alıcıya bırakıldı. Alıcı ne zaman keserse o zaman hasat yapılacak" dedi.