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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

18.12.2021 - 14:22 | | İHA
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 asker hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat D. (28) idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 asker hayatını kaybetti


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Uzman Onbaşı İsmail Acar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 3 asker çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan askerlerden Ferhat A. ve Serhat K.’nın da tedavilerinin sürdürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 asker hayatını kaybetti

Askerlerin İzmir Bergama Komando Tugay Komutanlığında görevli olduğu, geçici görev için Kahramanmaraş’ta bulundukları ve izinli oldukları öğrenildi.

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