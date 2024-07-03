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Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi!

Kahramanmaraş'ta, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

03.07.2024 - 16:31 | | AA
Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi!

S.T. idaresindeki 06 BGZ 108 plakalı otomobil, Elbistan ilçesi Günaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtakilerden 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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