Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
22.05.2025 - 16:52Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayşepınarı Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.